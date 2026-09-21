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21 Septembrie 2026, 11:44
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Prețul unui litru de motorină în Moldova continuă să bată recorduri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime la benzină și motorină, care vor fi valabile pe 22 septembrie.

Prețul unui litru de motorină în Moldova continuă să bată recorduri.
Prețul unui litru de motorină în Moldova continuă să bată recorduri.

Potrivit datelor ANRE, motorina se va scumpi în weekend cu 41 de bani, până la 36 de lei și 52 de bani.

Se scumpește și benzina. Prețul maxim al benzinei cu cifra octanică de 95 a fost stabilit la nivelul de 33,99 lei pentru un litru — cu 19 bani mai mult decât tariful precedent.

Amintim că directorul ANRE, Alexei Taran, consideră că, în condițiile actuale de pe piața internațională, prețul motorinei în Moldova nu ar trebui să ajungă la 40 de lei pentru un litru, deși în următoarele zile este posibilă o nouă creștere.

Prețul unui litru de motorină în Moldova continuă să bată recorduri

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