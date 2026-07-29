29 Iulie 2026, 11:51
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Prețul unui litru de motorină a ajuns aproape de 32 de lei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noul preț maxim pentru benzină și motorină, valabil începând cu 29 iulie.
Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 30,62 lei pe litru (cu 8 bani mai mult), iar al motorinei - 31,89 lei pe litru (cu 89 de bani mai mult).
Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de pregătire sporită în sectorul energetic.
Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pe litru și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.