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29 Iulie 2026, 11:51
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Prețul unui litru de motorină a ajuns aproape de 32 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noul preț maxim pentru benzină și motorină, valabil începând cu 29 iulie.

Prețul unui litru de motorină a ajuns aproape de 32 de lei.
Prețul unui litru de motorină a ajuns aproape de 32 de lei.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 30,62 lei pe litru (cu 8 bani mai mult), iar al motorinei - 31,89 lei pe litru (cu 89 de bani mai mult).

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de pregătire sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul a prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pe litru și vor introduce măsuri pentru simplificarea importului și limitarea exportului.

Prețul unui litru de motorină a ajuns aproape de 32 de lei

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