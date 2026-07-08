8 Iulie 2026, 11:48
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Prețul unui litru de benzină a depășit din nou 28 de lei
ANRE a stabilit noile prețuri maxime la carburanți, valabile mâine, 9 iulie.
Astfel, benzina se va scumpi cu 7 bani și va costa 28,02 lei pe litru, iar prețul motorinei va crește cu 18 bani, până la 25,36 lei pe litru.
Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.
ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.