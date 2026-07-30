theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
30 Iulie 2026, 11:43
5 860
Copiază linkul
Link copiat

Prețul motorinei a depășit 32 de lei pentru un litru

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 31 iulie.

Prețul motorinei a depășit 32 de lei pentru un litru.
Prețul motorinei a depășit 32 de lei pentru un litru.

Potrivit ANRE, prețul maxim pentru benzina cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 72 de bani (cu 10 bani mai mult) pentru un litru, iar pentru motorină - 32,26 de lei (cu 37 de bani mai mult) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri de simplificare a importului și de limitare a exportului.

Prețul motorinei a depășit 32 de lei pentru un litru

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici