Prețul motorinei a depășit 32 de lei pentru un litru.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un nou preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil începând cu 31 iulie.

Potrivit ANRE, prețul maxim pentru benzina cu cifra octanică 95 va fi de 30 de lei 72 de bani (cu 10 bani mai mult) pentru un litru, iar pentru motorină - 32,26 de lei (cu 37 de bani mai mult) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, în contextul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru, precum și vor introduce măsuri de simplificare a importului și de limitare a exportului.