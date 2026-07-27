Prețul carburanților crește semnificativ: Motorina se va scumpi cu 42 de bani, iar benzina cu 24 de bani.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noul preț maxim pentru benzina și motorina care va fi valabil începând cu 28 iulie.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 30 de lei și 40 de bani (cu 24 de bani mai scump) pe litru, iar al motorinei - 30 de lei și 71 de bani (cu 42 de bani mai scump) pe litru.

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară de 48 de bani pe litru. Decizia corespunzătoare a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.