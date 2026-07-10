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moldova1.md logomoldova1
10 Iulie 2026, 16:18
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Președintele oficiului teritorial Briceni a fostului Partid Șor a fost condamnat la patru ani de închisoare

Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului Partid „Șor” declarat neconstituțional, Cristian Pîntea, a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Președintele oficiului teritorial Briceni a fostului Partid Șor a fost condamnat la patru ani de închisoare.
Președintele oficiului teritorial Briceni a fostului Partid Șor a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Acesta a acceptat peste 1.8 milioane de lei de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru finanțarea ilegală a formațiunii.

Potrivit sentinței pronunțate recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Pîntea, acționând în interesele partidului, a acceptat conștient fondurile ilegale. Cele peste 1.8 milioane de lei primite de la grupul criminal condus de Ilan Șor erau destinate activităților politice ale formațiunii, inclusiv pentru întreținerea filialei din Briceni, transmite moldova1.md.

Cristian Pîntea urmează să-și ispășească pedeapsa de patru ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.

De asemenea, el a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de patru ani.

Instanța a mai dispus și confiscarea de la Cristian Pîntea, în beneficiul statului, a sumei de 1.8 milioane de lei. Pentru a asigura această confiscare specială, au fost puse sechestre pe două automobile în valoare totală de 162.000 de lei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

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