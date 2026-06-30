Președintele Comisiei Vetting, despre salariul de 94.000 de lei: Mă consider o persoană bogată.

Președintele Comisiei Vetting, Andrei Bivol, a fost întrebat dacă se consideră o persoană bogată și dacă salariul de aproximativ 94.000 de lei pe care îl primește pentru activitatea din cadrul instituției este suficient.

El a declarat că consideră această remunerație corespunzătoare complexității procesului, informează unimedia.info.

„Cred că este o remunerație proporțională cu complexitatea procesului, cu responsabilitatea și cu importanța pe care o are această activitate pentru reforma justiției și progresul nostru în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Mă consider o persoană bogată, deoarece veniturile pe care le-am îmi ajung ca să trăiesc și să mențin nivelul de trai al meu și familiei mele și aș putea spune că sunt o persoană bogată”, a declarat Andrei Bivol.

În noiembrie 2025, Andrei Bivol a fost ales președinte al Comisiei Vetting.

Potrivit Comisiei, Andrei Bivol este avocat cu peste 15 ani de experiență în domeniul juridic. A reprezentat clienți în peste 150 de litigii civile comerciale și administrative, în diverse domenii ale dreptului, la toate nivelurile de jurisdicție din Republica Moldova. A reprezentat reclamanți în peste 40 de cauze în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Deține, de asemenea, o experiență semnificativă în arbitraj internațional reprezentând entități publice dar și private în fața unor instituții de arbitraj internațional precum ICSID, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga sau Curtea Europeană de Arbitraj. A fost implicat în calitate de expert în proiecte de analiză și creație legislativă în domeniul financiar, antreprenoriat și sprijinirea IMM-urilor, susținute de organizații precum Uniunea Europeană, GIZ sau USAID.