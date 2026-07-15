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rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 20:31
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Președinta interimară a Judecătoriei Orhei a picat reevaluarea Comisiei Vetting

Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, pică pentru a două oară vettingul. Magistrata nu a promovat reevaluarea solicitată de Consiliul Superior al Magistratei (CSM).

Președinta interimară a Judecătoriei Orhei a picat reevaluarea Comisiei Vetting.
Președinta interimară a Judecătoriei Orhei a picat reevaluarea Comisiei Vetting.

Potrivit concluziilor raportului de reevaluare, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege. Drept urmare, Comisia vetting propune CSM ca judecătoarea să nu promoveze evaluarea externă, transmite rupor.md.

„Acesta este un rezultat preliminar, întrucât, potrivit procedurii legale, CSM urmează să examineze constatările din raportul de reevaluare și să decidă asupra acceptării sau respingerii recomandării Comisiei. Raportul a fost transmis astăzi CSM pentru examinare și adoptarea unei decizii, fiind comunicat totodată și subiectului evaluării”, notează serviciul de presă al Comisiei vetting.

La această etapă, raportul Comisiei nu produce efecte juridice. Acestea vor interveni doar după pronunțarea deciziei de către membrii CSM.

Sursă
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