Presа din Afganistan a numit Moldova un model pentru sectorul agrar modern.

Vizita delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan la Chișinău a fost reflectată pozitiv în presa afgană.

În publicațiile din Moldova, țara noastră este prezentată ca un stat european cu un sector agricol modern, dezvoltat, și ca un partener de perspectivă pentru dezvoltarea sectorului agrar din Afganistan, transmite bani.md.

Într-un reportaj difuzat de postul public RTA (Radio Television of Afghanistan), Republica Moldova este descrisă drept „o țară europeană și candidată la aderarea la Uniunea Europeană”, cu „o vastă experiență în cercetarea agricolă și tehnologiile moderne de cultivare”.

Potrivit televiziunii afgane, delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei din Afganistan efectuează o vizită la Chișinău pentru a consolida cooperarea bilaterală în domenii precum cercetarea agricolă, protecția plantelor, combaterea dăunătorilor și implementarea tehnologiilor moderne în agricultură.

În cadrul vizitei, oficialii afgani urmează să poarte discuții cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova privind dezvoltarea cooperării științifice și tehnice și lansarea unor programe comune.

Vicepreședintele Camerei Agriculturii și Zootehniei din Afganistan, citat de RTA, a declarat că experiența Republicii Moldova în producerea semințelor performante, controlul dăunătorilor și atragerea investițiilor ar putea contribui la dezvoltarea agriculturii și comerțului din Afganistan.

Experții intervievați de postul afgan consideră că schimbul de experiență și implementarea unor programe comune vor contribui la creșterea producției agricole, îmbunătățirea calității produselor și sprijinirea fermierilor.

Reportajul mai afirmă că, în ultimii ani, Republica Moldova a devenit una dintre țările cu experiență din Europa de Est în domeniul agriculturii, datorită progreselor în cercetarea agricolă, dezvoltarea semințelor ameliorate și gestionarea dăunătorilor.

Ieri, 3 august Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, a anunțat că o delegație condusă de ministrul adjunct Sadr Azam Osmani efectuează o vizită oficială în Republica Moldova până pe 7 august. Potrivit comunicatului instituției afgane, agenda urma să includă discuții privind extinderea cooperării în agricultură, cercetare agricolă, protecția plantelor, tehnologii agricole moderne și implementarea unor programe comune.