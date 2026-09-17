Preparate cu presupuse efecte psihotrope și țigări, confiscate la frontieră.

Angajații Serviciului Vamal, împreună cu polițiștii de frontieră, au documentat două cazuri de transportare a mărfurilor cu încălcarea cerințelor legislației.

Au fost depistate medicamente, inclusiv preparate care conțin, presupus, substanțe cu efect psihotrop, precum și 1.600 de țigarete ascunse și nedeclarate.

Primul caz a fost înregistrat la postul vamal Otaci, la intrarea în Republica Moldova. În timpul controlului bagajului de mână al unui cetățean străin în vârstă de 61 de ani, pasager al unui microbuz care circula pe ruta neregulată „Uman — Iași”, au fost depistate mai multe tipuri de medicamente.

Printre acestea se aflau preparate care conțin substanțe active cu presupus efect psihotrop. Totodată, în bagaj au fost depistate și alte produse medicamentoase care nu au fost declarate la controlul vamal.

Medicamentele au fost ridicate și vor fi transmise pentru examinare specializată pentru a se stabili compoziția și statutul lor juridic.

Un alt caz a fost înregistrat la postul vamal Unguri. În urma controlului unui cetățean străin în vârstă de 17 ani, care traversa frontiera pe jos, funcționarii vamali, împreună cu polițiștii de frontieră și conducătorii chinologici, au depistat 1.600 de țigarete ascunse sub căptușeala hainelor sale.

Produsele din tutun erau ascunse într-un spațiu special amenajat sub căptușeala hainelor, în scopul evitării controlului vamal.

Țigaretele au fost ridicate și urmează a fi confiscate, iar contravenientul riscă o sancțiune în conformitate cu legislația în vigoare.