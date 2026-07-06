Premier Energy și FEE Nord rămân furnizori ai serviciului universal de energie.

Premier Energy și FEE Nord vor asigura în continuare serviciul universal și furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice, începând de joi, 9 iulie, pentru o perioadă de trei ani.

Decizia a fost aprobată luni de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite ipn.md.

Potrivit ANRE, în luna mai a fost inițiată o procedură competitivă pentru desemnarea furnizorilor obligațiilor de serviciu public. Pentru fiecare dintre cele două teritorii deservite de operatorii de distribuție a fost depusă câte o singură cerere, din partea Premier Energy și FEE Nord, iar procedura a fost încetată din lipsa unui nivel minim de competitivitate.

Totodată, ANRE precizează că ceilalți furnizori activi pe piață nu au prezentat documentele necesare sau nu au confirmat disponibilitatea surselor de aprovizionare cu energie electrică, ceea ce a făcut imposibilă evaluarea îndeplinirii condițiilor legale pentru desemnare.

În aceste condiții, instituția de reglementare are dreptul de desemnare a furnizorului prin hotărâre. Agenția precizează că Premier Energy și FEE Nord întrunesc toate condițiile prevăzute de lege, inclusiv experiența în prestarea serviciului universal, capacitatea de aprovizionare cu energie electrică și infrastructura necesară pentru deservirea consumatorilor. ANRE menționează că desemnarea pentru această perioadă va asigura continuitatea furnizării energiei electrice către consumatori și va permite organizarea unei noi proceduri competitive după reevaluarea condițiilor existente pe piață.