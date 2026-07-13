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radiomoldova.md logoradiomoldova
13 Iulie 2026, 23:14
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Premier Energy: Locatarii care pleacă pentru cel puțin 15 zile pot economisi

Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație.

Premier Energy: Locatarii care pleacă pentru cel puțin 15 zile pot economisi.
Premier Energy: Locatarii care pleacă pentru cel puțin 15 zile pot economisi.

Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, transmite radiomoldova.md.

Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată.

Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă.

Premier Energy precizează că, în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare.

Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea.

Sursă
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