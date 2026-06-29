Premier Energy avertizează asupra posibilelor întreruperi ale energiei electrice din cauza caniculei.

Premier Energy Distribution avertizează cetățenii, că în contextul temperaturilor ridicate prognozate în următoarele zile, există posibilitatea apariției unor întreruperi neanunțate în alimentarea cu energie electrică.

Potrivit autorităților, temperaturile foarte ridicate pot influența funcționarea rețelelor electrice și a echipamentelor aferente, în special în condițiile creșterii consumului de energie electrică pentru răcirea spațiilor. În asemenea situații, pot apărea suprasolicitări ale unor elemente ale rețelei, defecte tehnice sau declanșări automate ale instalațiilor de protecție, transmite stiri.md.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să manifeste responsabilitate și să utilizeze rațional energia electrică, în special în orele de vârf.

„Recomandăm evitarea conectării simultane a mai multor echipamente cu consum ridicat și utilizarea eficientă a aparatelor de climatizare și răcire.

Echipele operative sunt pregătite să intervină pentru remedierea eventualelor deranjamente și restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv în condiții de temperaturi extreme”, au subliniat reprezentanții Premier Energy Distribution.

Totodată, în cazul apariției unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică, consumatorii sunt rugați să respecte regulile de siguranță și să nu intervină asupra instalațiilor electrice.