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8 Iulie 2026, 19:24
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Premier Energy avertizează asupra apelurilor false despre schimbarea contoarelor

Premier Energy Distribution avertizează consumatorii cu privire la apariția unor apeluri telefonice false în care persoane necunoscute invocă schimbarea contoarelor de energie electrică pentru a obține date personale sau bancare.

Premier Energy avertizează asupra apelurilor false despre schimbarea contoarelor.
Premier Energy avertizează asupra apelurilor false despre schimbarea contoarelor.

Compania precizează că înlocuirea contoarelor este realizată exclusiv în mod planificat, prin proceduri oficiale, și nu presupune solicitarea datelor din actul de identitate prin telefon, transmiterea codurilor primite prin SMS sau accesarea unor linkuri pentru efectuarea plăților, transmite stiri.md.

Reprezentanții operatorului de distribuție îi îndeamnă pe consumatori să trateze cu suspiciune orice apel în care li se cer informații personale, date bancare, coduri de verificare ori achitarea urgentă a unor sume de bani sub pretextul schimbării contorului.

Premier Energy recomandă populației să nu comunice date personale la telefon, să nu acceseze linkuri suspecte, să nu divulge codurile primite prin SMS și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Totodată, compania îndeamnă consumatorii să sesizeze autoritățile competente în cazul tentativelor de fraudă.

Potrivit operatorului, schimbarea contoarelor de energie electrică este efectuată de echipe autorizate, în mod organizat și transparent, fără solicitarea unor plăți sau a unor informații confidențiale prin canale neoficiale.

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