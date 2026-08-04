Premier Energy a lansat un apel pentru reducerea consumului de energie.

Compania Premier Energy a îndemnat consumatorii casnici, autoritățile administrației publice locale și întreprinderile să reducă, pe cât posibil, consumul de energie electrică în orele de vârf.

Compania a explicat acest lucru printr-o situație dificilă pe piața regională a energiei și prin creșterea bruscă a sarcinii asupra sistemului energetic din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii, transmite rupor.md.

Premier Energy menționează că situația apărută pe piața regională a energiei electrice necesită o abordare responsabilă față de consumul de energie electrică. O sarcină suplimentară asupra sistemului energetic este creată de valul de căldură anormal, din cauza căruia a crescut semnificativ utilizarea aparatelor de aer condiționat.

Pentru a evita eventuale dezechilibre și pentru a asigura o alimentare electrică fiabilă, compania a recomandat, pe cât posibil, limitarea consumului de energie electrică în orele de vârf ale sarcinii.

Pentru consumatorii casnici, se recomandă reducerea utilizării aparatelor de aer condiționat, setarea pe acestea a unei temperaturi moderate, neutilizarea simultană a mai multor aparate consumatoare de energie și transferarea funcționării mașinilor de spălat, uscătoarelor și mașinilor de spălat vase, precum și a boilerelor, pentru timpul nopții, între 23:00 și 07:00. Totodată, se recomandă deconectarea aparatelor electrice neutilizate și renunțarea la modul de așteptare (standby).

Autorităților administrației publice locale, Premier Energy le propune optimizarea funcționării sistemelor de climatizare în clădirile administrative, reducerea iluminatului decorativ al clădirilor și monumentelor, iar, dacă este necesar, deconectarea instalațiilor publicitare cu lumină și utilizarea rațională a iluminatului stradal fără a afecta siguranța publică.

Pentru întreprinderi, compania recomandă, pe cât posibil, transferarea proceselor de producție consumatoare de energie pentru timpul nopții, evitarea pornirii simultane a echipamentelor puternice, deconectarea instalațiilor neutilizate și trecerea la o iluminare LED mai eficientă energetic.

Premier Energy a subliniat că și o reducere mică a consumului de energie electrică ajută la diminuarea sarcinii asupra sistemului energetic, contribuie la stabilitatea alimentării cu energie și le permite consumatorilor să reducă cheltuielile pentru plata energiei electrice. În plus, compania a propus utilizarea unui simulator special al consumului de energie pentru a evalua posibilele economii.