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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 17:36
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Pregătiri pentru înmormântarea lui Artur Cerari: Romii din întreaga lume sunt așteptați la Soroca

Se așteaptă ca la înmormântarea baronului romilor, Artur Cerari, să participe reprezentanți ai comunității locale de romi, rude, precum și oaspeți din străinătate.

Pregătiri pentru înmormântarea lui Artur Cerari: Romii din întreaga lume sunt așteptați la Soroca.
Pregătiri pentru înmormântarea lui Artur Cerari: Romii din întreaga lume sunt așteptați la Soroca.

Data exactă a ceremoniei nu a fost încă stabilită, însă, conform informațiilor preliminare, aceasta ar putea avea loc pe 18 iulie, transmite rupor.md.

Pregătirile pentru înmormântarea lui Artur Cerari, cunoscut drept baronul romilor, sunt în plină desfășurare. Potrivit TVN, rudele finalizează organizarea ceremoniei și așteaptă sosirea numeroșilor oaspeți din Moldova și alte țări.

Potrivit lui Robert Cerari, verișorul decedatului, familia intenționează să organizeze înmormântarea sâmbăta viitoare. Artur Cerari urmează să fie înmormântat la Soroca, alături de părinții și strămoșii săi.

Rudele menționează că pregătirile durează mai mult din cauza necesității finalizării lucrărilor la cavoul familiei. De asemenea, familia primește în permanență apeluri de la persoane care doresc să participe la ceremonia de rămas-bun.

Potrivit lui Robert Cerari, interesul pentru înmormântare se explică prin faptul că Artur Cerari a fost o figură emblematică nu doar pentru comunitatea romă din Moldova, ci a fost respectat și dincolo de granițele țării.

Artur Cerari a decedat pe 4 iulie 2026, la vârsta de 65 de ani, în urma unui stop cardiac.

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rupor.md logorupor
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