Populația R. Moldova ar putea scădea până la două milioane de locuitori până în 2040.

Populația Republicii Moldova continuă să scadă din cauza natalității reduse, emigrării ridicate și dezechilibrului demografic.

Potrivit previziunilor specialiștilor, până în 2040 în țară vor rămâne aproximativ două milioane de locuitori, cu peste 300.000 mai puțin decât cifra actuală, transmite moldova1.md.

Despre aceasta a anunțat Vitalie Știrba, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Studii Economice din Moldova. Potrivit acestuia, deși se nasc mai mulți băieți decât fete, numărul bărbaților scade mai rapid odată cu vârsta din cauza mortalității mai ridicate și a predominanței bărbaților printre migranții de muncă.

În prezent, femeile reprezintă peste 53% din populația țării. În unele raioane, la 100 de femei revin doar 85 de bărbați. Totodată, migrația internă accentuează dezechilibrul: femeile se mută mai des din mediul rural în orașe, în timp ce în sate rămân mai mulți tineri bărbați.

O altă tendință îngrijorătoare rămâne scăderea natalității. În 2025, în Moldova a fost înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii ani — în țară s-au născut puțin peste 22.000 de copii.

Potrivit expertului, numărul persoanelor aflate la vârsta reproductivă scade anual, iar familiile tinere amână tot mai des nașterea copiilor. Printre principalele motive se numără dorința de a asigura mai întâi stabilitatea financiară, de a cumpăra o locuință și de a-și construi o carieră.

Conform estimărilor demografilor, dacă tendințele actuale se vor menține, până în 2040 populația Moldovei va scădea la aproximativ două milioane de persoane. Prognoza nu include populația malului stâng al Nistrului și municipiul Tighina.

Schimbări similare se observă și la nivel global. Potrivit raportului publicat pe 10 iulie de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), tinerii din multe țări amână întemeierea familiei și nașterea copiilor până la atingerea independenței financiare, obținerea unei locuințe proprii și stabilirea unor relații stabile.

Totodată, în ciuda încetinirii ritmului de creștere a populației mondiale, numărul locuitorilor planetei a depășit deja 8,3 miliarde de persoane. Potrivit previziunilor ONU, până în 2070 acesta ar putea ajunge la aproximativ 11 miliarde, după care creșterea populației se va stabiliza sau va începe să scadă.