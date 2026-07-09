Popșoi: China și Moldova dispun de posibilități enorme pentru o viitoare colaborare.

Moldova este pregătită să colaboreze strâns cu China pentru dezvoltarea și consolidarea unui parteneriat reciproc avantajos între cele două țări, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

De la stabilirea relațiilor diplomatice, China și Moldova construiesc legături bazate pe respect reciproc, promovând o cooperare pragmatică în diverse domenii, care aduce beneficii ambelor popoare, a declarat Popșoi într-un interviu exclusiv pentru agenția Xinhua, transmite logos-pres.md.

Amintindu-și vizita în China din mai anul acesta, Popșoi a spus că a fost impresionat de dezvoltarea Chinei și de potențialul uriaș pentru relațiile bilaterale. Ministrul a menționat că Moldova speră să intensifice schimburile economice cu China și să exploreze oportunități în agricultură înalt tehnologizată, producție biotehnologică și industria auto.

Moldova își va prezenta pentru prima dată pavilionul național la cea de-a 9-a ediție a Expoziției Internaționale de Import din China, care va avea loc la Shanghai în noiembrie 2026. Popșoi a calificat expoziția drept un mijloc important de a pune în contact diferite țări cu importatorii, distribuitorii și consumatorii chinezi, subliniind că aceasta reprezintă, fără îndoială, o oportunitate excelentă pentru Moldova.

El a spus că Moldova speră să demonstreze consumatorilor chinezi produsele sale unice și farmecul cultural prin expoziție, ajutându-i să înțeleagă mai bine produsele agricole și alimentare de înaltă calitate ale Moldovei, inclusiv vinul și fructele, precum și potențialul turistic.

„Așteptăm să valorificăm la maximum această oportunitate, mai ales având în vedere oferta generoasă și prietenoasă din partea Chinei, care va permite unei țări precum Moldova să ocupe un loc mai vizibil pe piața chineză”, a spus Popșoi.

Vicepremierul a remarcat că centrala solară din Moldova, construită cu sprijinul Chinei, are o mare importanță pentru consolidarea securității energetice a țării, crearea de oportunități prin tehnologii moderne în domeniul energiei regenerabile și punerea unei baze solide pentru dezvoltarea sectorului de energie verde. De asemenea, și-a exprimat speranța de a întări cooperarea cu China în cultură și educație. „Cultura, limba și contactele între oameni sunt ceea ce ne unește”, a spus Popșoi.