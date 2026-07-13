Pompierii moldoveni acordă ajutor Greciei la stingerea incendiilor forestiere pentru al treilea an consecutiv.

Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți, 14 iulie, în Grecia, pentru a participa la misiunea de pre-poziționare destinată sprijinirii autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere.

Contingentul va fi dislocat în regiunea Salonic, în cadrul misiunii de pre-poziționare a forțelor destinată intervenției rapide în cazul izbucnirii unor incendii de amploare, transmite rupor.md.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în Grecia va fi trimisă echipa specializată pentru stingerea incendiilor forestiere de la sol GFFFv-MD. Salvatorii vor utiliza șapte unități de tehnică specializată și se vor deplasa la destinație cu transport terestru.

Ceremonia oficială de detașare a pompierilor va avea loc pe 14 iulie, la ora 06:30, în sediul Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1 din Chișinău.

Misiunea face parte din cooperarea internațională privind prevenirea și lichidarea consecințelor incendiilor forestiere. În perioada de vară, Grecia se confruntă în mod regulat cu un risc sporit de izbucnire și extindere a incendiilor de vegetație.

Pentru salvatorii moldoveni, aceasta este deja a treia vară consecutivă în care participă la astfel de operațiuni în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Anul trecut, în perioada 15 iulie – 15 august, o echipă formată din 44 de pompieri moldoveni, care au activat în două schimburi, a participat la misiunea europeană de protecție civilă alături de specialiști din Austria, Cehia, Franța, România și Bulgaria.