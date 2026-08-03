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rupor.md logorupor
3 August 2026, 15:09
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Pompierii din Moldova au desfășurat prima operațiune în Grecia

A doua grupă de pompieri moldoveni, trimisă pentru a lupta cu incendiile de pădure din Grecia, a efectuat prima operațiune.

Pompierii moldoveni au desfășurat prima operațiune în Grecia.
Pompierii moldoveni au desfășurat prima operațiune în Grecia.

Despre aceasta a anunțat IGSU, transmite rupor.md.

Echipa a fost solicitată pe 2 august, în raionul localității Nea Triglia, unde exista riscul reaprinderii vegetației. La intervenție au participat 12 pompieri moldoveni și patru autospeciale.

Salvatorii au depistat și au stins focarele ascunse, au răcit zonele afectate și au luat măsuri pentru a preveni reaprinderea.

Intervenția a durat mai mult de șase ore și s-a încheiat în jurul orei 18:00. După lichidarea completă a focarelor depistate, pompierii s-au întors la baza operațională.

Al doilea grup de salvatori moldoveni va rămâne în Grecia în perioada 1-15 august. Misiunea se desfășoară în cadrul programului de prepoziționare a forțelor Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Pompierii din Moldova au desfășurat prima operațiune în Grecia

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