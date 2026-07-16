Poluarea Nistrului cu produse petroliere: Procuratura colaborează cu Ucraina în cadrul anchetei.

Urmărirea penală în cazul poluării râului Nistru cu produse petroliere este în desfășurare, iar procurorii continuă să adune probe și să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.

Procuratura Generală a comunicat pentru IPN că în cadrul anchetei sunt solicitate informații de la autoritățile competente din Republica Moldova și sunt utilizate mecanisme de cooperare internațională cu Ucraina, transmite rupor.md.

Responsabila pentru comunicare din cadrul PG, Violina Moraru a precizat că procesul penal a fost inițiat pe 16 martie, după declararea stării de alertă de mediu în bazinul Nistrului și în baza altor informații disponibile public. În aceeași zi, instituția a fost sesizată și de Asociația Promo-LEX.

În urma verificărilor efectuate, pe 4 mai a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru poluarea apelor, dosarul fiind preluat de Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale.

Potrivit PG, în prezent sunt solicitate informații și materiale de la autoritățile publice competente. De asemenea, sunt analizate documentele disponibile, rezultatele investigațiilor de laborator și sunt administrate alte probe necesare pentru stabilirea impactului asupra mediului și a eventualelor riscurilor pentru sănătatea populației.

Totodată, procurorii cooperează cu autoritățile competente din Ucraina, în baza mecanismelor de asistență juridică internațională.

Pentru a nu afecta desfășurarea investigației, instituția precizează că nu poate face publice probele administrate sau concluziile preliminare ale anchetei.

La rândul său, directorul de program al Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, a declarat pentru IPN că organizația a fost informată oficial despre evoluția dosarului și că urmărește în continuare modul în care este investigat cazul. Potrivit lui, Promo-LEX va monitoriza dacă organele de drept întreprind toate măsurile necesare pentru o cercetare completă și obiectivă.

Poluarea Nistrului a fost semnalată în luna martie, după atacurile asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina. În Republica Moldova au fost depistate pete de produse petroliere, iar autoritățile au instituit stare de alertă de mediu și au restricționat temporar alimentarea cu apă potabilă în mai multe localități.