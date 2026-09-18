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18 Septembrie 2026, 12:09
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Polițiștii au dat buzna într-un apartament de la Ciocana. Proprietarul riscă să ajungă după gratii

Proprietarul în vârstă de 37 de ani al unui apartament din sectorul Ciocana a fost vizat într-un dosar penal.

Polițiștii au dat buzna într-un apartament de la Ciocana. Proprietarul riscă să ajungă după gratii.
Polițiștii au dat buzna într-un apartament de la Ciocana. Proprietarul riscă să ajungă după gratii.

Acesta riscă până la patru ani de închisoare, după ce, în cadrul unei operațiuni de combatere a consumului și circulației ilegale de droguri, polițiștii au descoperit un spațiu clandestin destinat consumului de substanțe interzise, scrie realitatea.md.

S-a stabilit că bărbatul ar fi pus în mod regulat la dispoziția consumatorilor substanțe interzise, precum și dispozitive pentru consumarea acestora.

„În urma percheziției autorizate efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii au ridicat câteva pachețele cu substanțe presupuse a fi droguri sintetice și vegetale, precum și dispozitive artizanale pentru consumarea acestora. Totodată, în timpul percheziției, în apartament se mai aflau trei persoane, ale căror acțiuni au fost documentate de oamenii legii”, se menționează în comunicatul poliției.

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