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rupor.md logorupor
7 Iulie 2026, 15:54
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Polițist lovit cu pumnul în ceafă la Durlești: Făptașul, condamnat la un an și șase luni de închisoare

Procuratura Chișinău anunță pronunțarea sentinței împotriva unui tânăr de 25 de ani care a folosit violență împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Polițist lovit cu pumnul în ceafă la Durlești: Făptașul, condamnat la un an și șase luni de închisoare.
Polițist lovit cu pumnul în ceafă la Durlești: Făptașul, condamnat la un an și șase luni de închisoare.

Instanța l-a condamnat pe inculpat la un an și șase luni de închisoare, însă dosarul penal a fost examinat în absența acestuia, deoarece este dat în urmărire, scrie rupor.md.

Cazul a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie 2024. Mama tânărului a chemat Poliția la domiciliul său din orașul Durlești după ce a fost agresată fizic și verbal de fiul său, aflat în stare de ebrietate. În timpul întocmirii procesului-verbal de către unul dintre angajați, tânărul s-a apropiat de acesta din spate și l-a lovit cu pumnul în regiunea cefei.

În urma loviturii, polițistul și-a pierdut echilibrul și a căzut. Acesta a suferit leziuni ușoare la nivelul capului și contuzii ale țesuturilor moi, având nevoie de îngrijiri medicale. Atacatorul a fost imobilizat prompt de către al doilea membru al echipajului și reținut. În timpul anchetei, reținutul și-a recunoscut vina. Din materialele dosarului reiese că, anterior, pe numele acestuia au fost emise în repetate rânduri ordine de restricție din cauza unor cazuri de violență în familie, iar el a fost tras și la răspundere contravențională.

Deoarece inculpatul nu s-a prezentat la ședința de judecată și a fost dat în urmărire, procesul s-a desfășurat în absența sa. Instanța l-a condamnat pe tânăr la un an și șase luni de închisoare. Din această pedeapsă, primele șase luni urmează să fie executate într-un penitenciar de tip semiînchis, iar executarea restului pedepsei a fost suspendată, cu stabilirea unui termen de probă de doi ani.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Sursă
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