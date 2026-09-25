theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
25 Septembrie 2026, 19:54
4 155
Copiază linkul
Link copiat

Poliția Națională și FBI-ul își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate

Conducerea Poliției Naționale a avut o întrevedere cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI), cu sediul la București, și ai Oficiului Regional de Securitate al Ambasadei SUA la Chișinău.

Poliția Națională și FBI își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate
Poliția Națională și FBI își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate

Părțile au discutat consolidarea cooperării în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, inclusiv a fraudelor online și a traficului ilegal de droguri, prin schimbul de experiență și bune practici.

De asemenea, au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a capacităților criminalistice, inclusiv în domeniul analizelor ADN. Reprezentanții FBI și-au confirmat disponibilitatea de a sprijini Poliția Națională în consolidarea capacităților sale instituționale.

Poliția Națională și FBI-ul își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici