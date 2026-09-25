Poliția Națională și FBI-ul își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate

Conducerea Poliției Naționale a avut o întrevedere cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI), cu sediul la București, și ai Oficiului Regional de Securitate al Ambasadei SUA la Chișinău.

Poliția Națională și FBI își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate