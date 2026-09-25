25 Septembrie 2026, 19:54
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Poliția Națională și FBI își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate
Poliția Națională și FBI-ul își consolidează cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate
Conducerea Poliției Naționale a avut o întrevedere cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI), cu sediul la București, și ai Oficiului Regional de Securitate al Ambasadei SUA la Chișinău.
Părțile au discutat consolidarea cooperării în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, inclusiv a fraudelor online și a traficului ilegal de droguri, prin schimbul de experiență și bune practici.
De asemenea, au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a capacităților criminalistice, inclusiv în domeniul analizelor ADN. Reprezentanții FBI și-au confirmat disponibilitatea de a sprijini Poliția Națională în consolidarea capacităților sale instituționale.
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