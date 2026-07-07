Poliția Moldovei intensifică protecția digitală împotriva atacurilor cibernetice.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a prezentat Strategia de securitate cibernetică și planul de implementare, menite să consolideze protecția Poliției Naționale împotriva amenințărilor digitale moderne.

Documentele sunt menite să sporească capacitățile organelor de drept în prevenirea și combaterea atacurilor cibernetice, transmite rupor.md.

Strategia a fost elaborată cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, în cadrul proiectului EU4LawEnforcement – Moldova, și prevede crearea unui sistem modern de protecție a infrastructurii digitale a Poliției Naționale.

La prezentare au participat reprezentanți ai delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, experți internaționali ai proiectului, reprezentanți ai Misiunii de Parteneriat a UE, precum și specialiști ai Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții de profil.

Potrivit documentului, o atenție deosebită va fi acordată protecției împotriva programelor de tip ransomware, scurgerilor de date, atacurilor hibride și altor amenințări cibernetice moderne.

Strategia a fost pregătită pe baza unei evaluări complexe a infrastructurii IT existente a Poliției. În timpul analizei au fost identificate vulnerabilitățile cheie, după care au fost elaborate măsuri pentru eliminarea acestora, în conformitate cu standardele internaționale și necesitățile operaționale ale instituției.

Inspectoratul General al Poliției a subliniat că digitalizarea și securitatea cibernetică devin condiții esențiale pentru activitatea eficientă a organelor de drept, asigurarea prestării neîntrerupte a serviciilor polițienești și protecția datelor personale ale cetățenilor.

Implementarea noii strategii va permite consolidarea mecanismelor de prevenire, identificare și reacție la incidentele cibernetice care pot afecta activitatea Poliției Naționale.