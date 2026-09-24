Poliția îndeamnă să nu fie atinse dronele căzute: Acestea pot fi periculoase

Poliția constată cu îngrijorare că, în unele cazuri, persoane neautorizate se apropie de locurile unde sunt descoperite drone sau fragmente ale acestora, punându-și viața în pericol.

Aceste obiecte pot conține componente periculoase sau elemente neexplodate, care pot exploda ori provoca răni grave dacă sunt atinse sau deplasate.

Cetățenii sunt îndemnați să nu transforme curiozitatea într-o tragedie.

Apropiindu-vă de astfel de obiecte:

vă expuneți viața și sănătatea unui risc grav;

puneți în pericol persoanele aflate în apropiere;

puteți deteriora sau distruge probe importante necesare pentru investigarea incidentului.

Dacă observați o dronă căzută, fragmente ale acesteia sau orice obiect suspect:

păstrați o distanță sigură;

nu atingeți și nu deplasați obiectul;

nu îl fotografiați și nu îl filmați de la mică distanță;

sunați imediat la 112 și anunțați descoperirea.

Poliția îndeamnă cetățenii să dea dovadă de maximă responsabilitate și să respecte recomandările autorităților. Intervenția specialiștilor este necesară pentru asigurarea securității la fața locului și eliminarea oricărei amenințări.

O fotografie sau o înregistrare video nu merită riscul de a vă pierde viața sau de a suferi răni grave.