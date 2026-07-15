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noi.md logonoi
15 Iulie 2026, 15:11
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Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să fie atenți atunci când pleacă în vacanță

Sezonul concediilor aduce nu doar momente de relaxare, ci și riscuri sporite pentru locuințele lăsate nesupravegheate.

Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să fie atenți atunci când pleacă în vacanță.
Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să fie atenți atunci când pleacă în vacanță.

Potrivit Anei Chiseliță, ofițer de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), fotografiile și check-in-urile publicate în timp real pe rețelele sociale pot atrage atenția persoanelor rău intenționate, transmite noi.md, citând tvrmoldova.md.

„Cel mai bine este ca pozele din vacanță să fie publicate după întoarcerea acasă. Dacă totuși sunt distribuite în timpul concediului, este important ca acestea să fie vizibile doar pentru persoanele apropiate și nu publicului larg”, a explicat Ana Chiselița.

Poliția recomandă proprietarilor să încuie bine ușile și ferestrele înainte de plecare și, dacă este posibil, să instaleze sisteme de supraveghere video sau alarme. De asemenea, este indicat ca un vecin sau o persoană de încredere să ridice corespondența din cutia poștală, deoarece o cutie plină cu facturi este un semn clar că locuința este nelocuită.

O altă recomandare este să nu fie lăsate în casă sume mari de bani sau obiecte de valoare.

Poliția îi sfătuiește pe șoferi să parcheze în locuri bine iluminate sau în parcări amenajate și să nu lase în mașină acte, bani, genți sau alte bunuri de preț. Acestea pot deveni ținte pentru hoți, care sparg geamurile vehiculelor în câteva secunde.

Poliția recomandă și părinților să discute cu copiii despre riscurile comunicării informațiilor personale unor persoane necunoscute.

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