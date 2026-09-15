Poliția desfășoară operațiunea Girofar în toată țara

Începând de astăzi și până pe 20 septembrie, angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în toată țara operațiunea Girofar, menită să prevină accidentele rutiere și să sporească siguranța traficului.

În această perioadă, polițiștii vor monitoriza respectarea de către șoferi a regulilor de circulație, în special a obligației de a acorda prioritate vehiculelor aflate în regim de circulație prioritară, transmite noi.md.

Poliția reamintește: la apropierea unui vehicul care utilizează semnale luminoase și/sau sonore speciale, acordați-i prioritate și asigurați deplasarea sa în siguranță.

Respectarea acestei reguli va contribui la reducerea timpului de intervenție și va permite echipajelor să ajungă mai rapid la locul unde este nevoie de ajutor.