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noi.md logonoi
15 Iulie 2026, 17:31
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Poliția de Frontieră recomandă rute alternative în sezonul estival

În contextul traficului intens la anumite puncte de trecere, Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să folosească puncte alternative de trecere a frontierei de stat.

Poliția de Frontieră recomandă rute alternative în sezonul estival.
Poliția de Frontieră recomandă rute alternative în sezonul estival.

Punctul de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta” este o alternativă convenabilă, care reduce încărcătura asupra altor puncte de trecere și scurtează timpul de așteptare, transmite noi.md.

„Planificați-vă traseul din timp, verificați situația la punctele de trecere a frontierei de stat și alegeți traseul cel mai convenabil pentru o călătorie mai rapidă și confortabilă.

Informații actualizate despre situația traficului și alte date pot fi obținute pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră sau contactând linia fierbinte +373 22 259 717”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

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