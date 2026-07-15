Poliția de Frontieră recomandă rute alternative în sezonul estival.

În contextul traficului intens la anumite puncte de trecere, Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să folosească puncte alternative de trecere a frontierei de stat.

Punctul de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta” este o alternativă convenabilă, care reduce încărcătura asupra altor puncte de trecere și scurtează timpul de așteptare, transmite noi.md.

„Planificați-vă traseul din timp, verificați situația la punctele de trecere a frontierei de stat și alegeți traseul cel mai convenabil pentru o călătorie mai rapidă și confortabilă.

Informații actualizate despre situația traficului și alte date pot fi obținute pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră sau contactând linia fierbinte +373 22 259 717”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.