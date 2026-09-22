22 Septembrie 2026, 14:16
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Poliția a publicat imagini video de la percheziția și reținerea bloggerului Nekoglai.
Poliția a publicat imagini video de la percheziția și reținerea bloggerului Nekoglai
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații investighează activitatea ilegală a unui bărbat de 25 de ani și a concubinei sale de 21 de ani.
Sunt suspectați de promovarea consumului și vânzării de droguri prin intermediul rețelelor sociale.
Potrivit poliției, cuplul administra conturi cu o audiență de milioane de persoane, prin care ar fi promovat consumul de droguri și, în unele cazuri, ar fi vândut substanțe narcotice.
În timpul perchezițiilor efectuate într-un spațiu închiriat de suspecți, precum și la domiciliul unui presupus consumator de droguri, polițiștii au ridicat marijuana, hașiș, mefedronă, cântare electronice și telefoane.
Instanța a dispus plasarea ambilor în arest preventiv pentru 30 de zile.
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