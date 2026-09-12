Poliția a obținut acces direct la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor.

Autoritățile pregătesc noi proceduri, astfel încât informațiile despre riscurile pentru victime să ajungă mai rapid la instituțiile responsabile.

Acest lucru a fost anunțat în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului, organizate de Platforma Femeilor Deputate, transmite ipn.md.

Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, a precizat că Inspectoratul General al Poliției poate urmări acum direct informațiile și alertele generate de sistem. Datele sunt accesibile simultan poliției și organelor de probațiune, ceea ce permite eliminarea unei etape de transmitere a avertizărilor.

Ministerul Justiției revizuiește, de asemenea, procedurile pentru situațiile în care dispozitivul de monitorizare pierde semnalul, se defectează sau este deteriorat. Autoritățile propun informarea imediată a victimei în astfel de cazuri, precum și atunci când agresorul traversează frontiera de stat.

Dacă agresorul părăsește țara, autoritățile analizează mecanismul de cooperare cu Poliția de Frontieră, astfel încât, după revenirea acestuia în Republica Moldova, monitorizarea să poată fi reluată, fără a întrerupe măsurile de protecție.

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne propune unificarea procedurilor instituțiilor implicate într-un sistem unic de gestionare a cazurilor grave. Secretarul de stat al MAI, Sergiu Bejan, a subliniat necesitatea evaluării periodice a riscului, având în vedere că recidivele rămân una dintre problemele întâlnite în cazurile de violență domestică.

Potrivit datelor prezentate la audieri, anual, în sistemul de prevenire și monitorizare ajung circa șapte mii de cazuri de violență domestică. În prezent, în evidența organelor de drept se află circa patru mii de persoane.

Audierile au fost organizate în legătură cu cazul de la Magdăcești din 31 august, când un bărbat pe numele căruia fusese emisă o ordonanță de protecție a venit la locuința comună și și-a împușcat soția, după care s-a sinucis. În urma tragediei, trei copii, dintre care doi minori, au rămas fără îngrijire părintească. După acest caz, directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia.