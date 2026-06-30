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30 Iunie 2026, 20:56
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Poliția: 148 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri de fraudă telefonică – un semnal încurajator, care reflectă impactul măsurilor de informare și gradul sporit de vigilență al cetățenilor.

Poliția: 148 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore.
Poliția: 148 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore.

Cu toate acestea, alte 5 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum, iar prejudiciul total depășește 400.000 de lei.

Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 148 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube.

Cele mai frecvente metode utilizate de escroci se bazează pe manipulare psihologică și abuz de încredere, prin investiții fictive și uzurparea identității unor instituții.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți:

  • Băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate. 
  • Nu oferiți acces la telefon și nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute. 
  • Nu transferați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.

Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat apelul și sunați la 112.

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