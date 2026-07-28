theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
28 Iulie 2026, 18:52
198
Copiază linkul
Link copiat

Podul din Cania va fi reparat capital, cu aproape 21 de milioane de lei

Podul rutier de peste râul Tigheci, din satul Cania, raionul Cantemir, va fi reparat capital. Costul lucrărilor va fi de aproximativ 20,97 milioane de lei, iar acestea trebuie finalizate în nouă luni.

Podul din Cania va fi reparat capital, cu aproape 21 de milioane de lei.
Podul din Cania va fi reparat capital, cu aproape 21 de milioane de lei.

Administrația Națională a Drumurilor a încheiat deja un contract cu antreprenorul. Banii vor fi alocați din Fondul Rutier, transmite rupor.md.

Podul este amplasat pe traseul regional G132 R35 — Baimaclia — Taraclia de Salcie — R32. Starea sa tehnică s-a deteriorat din cauza exploatării îndelungate, astfel încât construcția urmează să fie refăcută integral.

Proiectul prevede consolidarea pilonilor, înlocuirea elementelor deteriorate, montarea unor grinzi noi, a hidroizolației, a sistemului de drenaj, a rosturilor de dilatație și a parapetelor metalice. În plus, va fi reparată aproximativ câte 25 de metri de drum de pe ambele părți ale podului.

După reconstrucție, lungimea podului va fi de 62,1 metri, iar lățimea — de 13,5 metri. Pe acesta vor fi amenajate două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. Odată cu reînnoirea podului vor putea circula peste 2,8 mii de locuitori ai satului Cania și șoferii care tranzitează această zonă.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici