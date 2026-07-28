Podul din Cania va fi reparat capital, cu aproape 21 de milioane de lei.

Podul rutier de peste râul Tigheci, din satul Cania, raionul Cantemir, va fi reparat capital. Costul lucrărilor va fi de aproximativ 20,97 milioane de lei, iar acestea trebuie finalizate în nouă luni.

Administrația Națională a Drumurilor a încheiat deja un contract cu antreprenorul. Banii vor fi alocați din Fondul Rutier, transmite rupor.md.

Podul este amplasat pe traseul regional G132 R35 — Baimaclia — Taraclia de Salcie — R32. Starea sa tehnică s-a deteriorat din cauza exploatării îndelungate, astfel încât construcția urmează să fie refăcută integral.

Proiectul prevede consolidarea pilonilor, înlocuirea elementelor deteriorate, montarea unor grinzi noi, a hidroizolației, a sistemului de drenaj, a rosturilor de dilatație și a parapetelor metalice. În plus, va fi reparată aproximativ câte 25 de metri de drum de pe ambele părți ale podului.

După reconstrucție, lungimea podului va fi de 62,1 metri, iar lățimea — de 13,5 metri. Pe acesta vor fi amenajate două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. Odată cu reînnoirea podului vor putea circula peste 2,8 mii de locuitori ai satului Cania și șoferii care tranzitează această zonă.