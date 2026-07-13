Podul de pe traseul Telenești-Ratuș va fi demolat și înlocuit cu unul nou.

Podul peste râul Ciulucul Mic, din apropierea localității Zăicani de pe traseul Telenești-Ratuș, va fi demolat și înlocuit cu unul nou, după mai bine de 50 de ani de exploatare.

Valoarea investiției este de 34,44 milioane de lei, iar lucrările urmează să fie finalizate la sfârșitul lunii septembrie 2027, transmite ipn.md.

Administrația Națională a Drumurilor precizează că podul a fost construit în anul 1975 și nu a fost niciodată reparat capital. De atunci, structura podului s-a degradat sub acțiunea factorilor de mediu și a traficului, iar caracteristicile nu mai corespund standardelor actuale de siguranță rutieră și pietonală. Noul pod va avea aproape 60 de metri lungime și 12 metri lățime și va fi destinat atât traficului rutier, cât și pietonal.

Potrivit autorităților, în prezent se amenajează un drum provizoriu de ocolire și se instalează semnalizarea rutieră necesară pentru devierea traficului pe durata lucrărilor. Drumul temporar va avea o lungime de 190 de metri, două benzi de circulație a câte 3,5 metri și va fi asfaltat.