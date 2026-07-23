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rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 09:37
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Plugaru: Guvernul nu discută majorarea vârstei de pensionare

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că în prezent Guvernul nu discută despre creșterea vârstei de pensionare, care în Republica Moldova este de 63 de ani.

Plugaru: Guvernul nu discută majorarea vârstei de pensionare.
Plugaru: Guvernul nu discută majorarea vârstei de pensionare.

„În prezent, nu discutăm posibilitatea creșterii vârstei de pensionare, care este de 63 de ani. Când vorbim despre deficitul din bugetul asigurărilor sociale, trebuie să asigurăm un număr mai mare de plătitori de contribuții și o bază mai largă de contribuții. Acest lucru se poate realiza prin creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă. Astăzi, nu toți sunt pe piața muncii. Prin urmare, toți cei care pot lucra și contribui la buget trebuie să muncească”, a declarat ministra, citată de rupor.md.

Totodată, Natalia Plugaru a precizat că nivelul de ocupare a forței de muncă în țara noastră este de aproximativ 55–57%, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 75%.

„Dacă am avea mai mulți oameni care lucrează și plătesc contribuții la buget, măcar la nivelul mediei UE, atunci bugetul asigurărilor sociale nu ar avea un astfel de deficit”, a adăugat ea.

Vorbind despre legea privind pensiile militarilor și funcționarilor publici cu statut special, ministra muncii a reiterat că reforma va continua în forma prezentată anterior și că până acum nu a fost stabilită vârsta de pensionare în acest caz.

„Nu a existat nicio vârstă de pensionare acolo. Introducem vârsta de pensionare de 45 de ani, care va crește treptat până la 50 de ani până în 2036. În același timp, înțelegând că există instituții și funcții cu risc crescut, în special cele penitenciare, propunem să păstrăm vârsta de pensionare la 45 de ani, fără creștere”, a menționat Natalia Plugaru.

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