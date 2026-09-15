Plugaru: Donatorii au îndemnat Republica Moldova să achite singură compensațiile.

Compensațiile pentru facturi în sezonul rece se preconizează că vor fi acoperite în principal din bugetul de stat, deoarece obținerea sprijinului financiar din partea donatorilor externi devine tot mai dificilă.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că partenerii externi consideră că Moldova ar trebui deja să finanțeze singură programul de compensații, relatează realitatea.md.

„Mesajul este că deja ar trebui să plătiți singuri acest lucru din bugetul de stat. V-am ajutat la începutul perioadei, a venit timpul să finanțați acest lucru din buget”, a declarat Natalia Plugaru.

Ministra a precizat că autoritățile continuă negocierile cu guvernele mai multor țări, însă deocamdată nu există confirmări privind noi contribuții financiare din partea donatorilor.

În aceste condiții, Guvernul analizează cum să mențină numărul beneficiarilor de compensații în noul sezon rece. Potrivit Nataliei Plugaru, după discuțiile cu prim-ministrul Vasile Tofan au fost examinate mai multe scenarii, inclusiv consecințele unei eventuale reduceri a numărului de gospodării eligibile pentru compensații.

„Cred că vom ajunge la un compromis, la un consens, astfel încât această reducere nu va fi resimțită și, cel puțin, vom reuși să păstrăm același număr de gospodării. Sau, dacă se va reduce, nu foarte mult”, a spus ministra.

Totodată, programul de compensații reprezintă o cheltuială semnificativă pentru bugetul de stat. Anul trecut, pentru cinci luni ale sezonului rece, statul a cheltuit 2,4 miliarde de lei — aceste fonduri au fost achitate integral din bugetul de stat.

În acest an, până în prezent, pentru programul de compensații au fost aprobate 550 de milioane de lei. Ministra a declarat că autoritățile urmăresc să direcționeze ajutorul, în primul rând, către gospodăriile care au cea mai mare nevoie de el.