Plugaru: Compensațiile pentru energie în Moldova vor fi acordate pe toată perioada rece.

Guvernul va continua să compenseze populației o parte din cheltuielile pentru energie. Plățile vor fi acordate pe parcursul tuturor celor cinci luni ale perioadei reci — din noiembrie până în martie.

Despre acest lucru a comunicat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

„Compensații vor fi și în acest an. La fel ca anul trecut, acestea vor fi acordate pe parcursul întregii perioade de cinci luni a sezonului rece: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. În prezent, discutăm și analizăm diverse scenarii, precum și ce filtre să implementăm, pentru a continua să acoperim cât mai mult din populație. Prețurile au crescut, prin urmare va exista o nevoie mult mai mare de a sprijini familiile din Moldova, pentru ca acestea să resimtă mai puțin această creștere a prețurilor”, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni la Moldova 1.

Autoritățile încă nu precizează numărul beneficiarilor de ajutor și bugetul necesar. Înregistrarea în program va începe pe 2 noiembrie.

„Acum efectuăm calculele și vom comunica numărul gospodăriilor casnice care vor primi ajutor, bugetul care va fi alocat pentru întregul sezon și criteriile care vor fi stabilite”, a precizat Plugaru.

Autoritățile analizează, de asemenea, mecanismul de acordare a compensațiilor și introduc modificările necesare, astfel încât sprijinul să fie direcționat către familiile cel mai afectate de creșterea prețurilor.

„În curând vom comunica criteriile și cum va decurge procesul. (...) În mare parte, acestea sunt aceleași ca anul trecut. Vom vedea ce modificări vom mai introduce. După cum știți, sistemul este foarte bine gândit, deoarece este conectat și la multe surse — la venituri, Casa Națională de Asigurări Sociale, bănci. Astfel, avem posibilitatea să identificăm și să sprijinim țintit familiile cărora le este într-adevăr extrem de dificil să achite facturile”, a explicat ministra.