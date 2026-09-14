Plîngău a vorbit despre sute de întreprinderi de stat fără stăpân: Situație ideală pentru furt.

Despre aceasta a comunicat președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind întreprinderile de stat, Dinu Plîngău, transmite rupor.md.

„Am descoperit o situație șocantă — sute de întreprinderi pe care nu le administrează nimeni. Unele dețin imobile chiar în centrul Chișinăului, terenuri nedelimitate și clădiri neînregistrate. Aceasta este o situație ideală pentru furturi”, a menționat deputatul.

În cazul Pedagogului, el a invocat întreprinderile Aroma și Pedagogul. În cazul Pedagogului, fondator este considerată prin lege APP, în documente figurează Ministerul Educației, iar, în fapt, obiectivul este administrat de universitate. Totodată, clădirile și terenurile acesteia nu sunt înregistrate, iar deocamdată nu s-a reușit stabilirea bunurilor care ar fi putut dispărea.

Potrivit lui Plîngău, după reforma din 2017, APP a primit statutul de fondator al tuturor întreprinderilor de stat, însă, în fapt, a preluat controlul doar asupra companiilor mari, cu o structură clară. Restul întreprinderilor, susține deputatul, au fost abandonate.

Comisia de anchetă intenționează să efectueze inventarierea bunurilor, să restabilească drepturile APP asupra activelor de stat și să lichideze forțat întreprinderile care există doar pe hârtie. Unele dintre ele nu au fost închise până în prezent din cauza unor datorii față de stat în valoare de doar 70 de lei.

Separat, comisia examinează salariile conducătorilor și ale membrilor consiliilor de administrație. Plîngău a menționat că, în majoritatea întreprinderilor de stat, salariile nu depășesc nivelul pieței. Problemele apar din cauza numeroaselor prime, plăți suplimentare și activității simultane a aceleiași persoane în mai multe structuri.

„La un salariu de circa 60 de mii de lei, chiar și trei prime anuale în valoarea unui salariu mai aduc încă 180 de mii de lei, pe lângă alte bonusuri”, a explicat el.

Comisia va propune publicarea unei baze unice cu conducătorii întreprinderilor de stat și membrii consiliilor acestora, cu indicarea veniturilor, precum și obligarea managerilor de a depune anual declarații de avere. În plus, deputații intenționează să ceară organelor de drept un raport privind zecile de plângeri și sesizări legate de activitatea companiilor de stat.

Plîngău a mai comunicat despre un număr mare de achiziții fără concursuri și despre licitații care, în anumite companii, sunt câștigate constant de aceleași persoane. Potrivit lui, controalele au depistat încălcări, însă investigațiile se opreau la nivelul procuraturii și al instanțelor de judecată.