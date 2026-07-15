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15 Iulie 2026, 18:00
1 024
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Plantații ilegale de cânepă, descoperite în Capitală și în suburbii

Angajații Poliției sectoarelor Ciocana și Centru au documentat mai multe cazuri de cultivare ilegală a plantelor cu conținut de droguri în Chișinău și în suburbii.

Plantații ilegale de cânepă, descoperite în Capitală și în suburbii.
Plantații ilegale de cânepă, descoperite în Capitală și în suburbii.

În cadrul acțiunilor desfășurate, forțele de ordine au descoperit culturi ilegale de cânepă. Plantele au fost ridicate și trimise pentru expertiză.

Proprietarii terenurilor pe care au fost găsite plantațiile sunt verificați conform legislației în vigoare.

Poliția îndeamnă cetățenii să raporteze astfel de încălcări. Instituția menționează că sesizarea promptă a organelor de drept va ajuta la prevenirea intrării plantelor cu conținut narcotic în circuitul ilegal și va spori siguranța societății.

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