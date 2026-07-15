Peste o tonă de ambalaje pentru pachete de țigări, depistată printre mărfuri la vama Otaci.

Angajații postului vamal Otaci, la ieșirea din Republica Moldova, au descoperit peste o tonă de ambalaje pentru țigarete, ascunse printre alte mărfuri.

Potrivit informațiilor oferite, incidentul a fost înregistrat după ce un camion condus de un cetățean moldovean în vârstă de 54 de ani a sosit pentru efectuarea formalităților vamale.

Pe baza analizei riscurilor, vameșii au decis să efectueze un control fizic detaliat al vehiculului și al mărfii transportate.

Ca urmare a verificării, au fost descoperiți patru paleți și un container flexibil, care conțineau ambalaje pentru țigarete cu diverse mărci comerciale. Greutatea totală a mărfii a fost de 1.024 kilograme.

Potrivit Serviciului Vamal, această marfă a fost declarată incorect.