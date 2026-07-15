15 Iulie 2026, 18:36
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Peste o tonă de ambalaje pentru pachete de țigări, depistată printre mărfuri la vama Otaci
Angajații postului vamal Otaci, la ieșirea din Republica Moldova, au descoperit peste o tonă de ambalaje pentru țigarete, ascunse printre alte mărfuri.
Potrivit informațiilor oferite, incidentul a fost înregistrat după ce un camion condus de un cetățean moldovean în vârstă de 54 de ani a sosit pentru efectuarea formalităților vamale.
Pe baza analizei riscurilor, vameșii au decis să efectueze un control fizic detaliat al vehiculului și al mărfii transportate.
Ca urmare a verificării, au fost descoperiți patru paleți și un container flexibil, care conțineau ambalaje pentru țigarete cu diverse mărci comerciale. Greutatea totală a mărfii a fost de 1.024 kilograme.
Potrivit Serviciului Vamal, această marfă a fost declarată incorect.