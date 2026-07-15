Peste 9.000 de locuri bugetare vor fi oferite în universități în noul an de studii.

Peste 9.000 de locuri bugetare vor fi oferite în universitățile din țară în noul an de studii. Dintre acestea, 5380 de locuri vor fi disponibile pentru studii de licență, iar 2771 pentru studii de masterat.

Comanda de stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2026-2027 a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite moldpres.md.

La licență, admiterea se va desfășura la 25 de domenii generale de studii. Cele mai multe locuri vor fi oferite pentru Științe ale educației, Inginerie, Tehnologii de fabricație și Arhitectură, Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Sănătate, Științe agricole, Silvicultură, Medicină veterinară și Științe ale mediului.

Ca și în anul precedent, sunt planificate locuri pentru învățământul dual, realizat în baza parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior și mediul economic, precum și a cererii exprimate de angajatori pentru formarea unor specialiști cu competențe aplicative. Pentru promovarea acestui tip de învățământ, se propun locuri bugetare pentru învățământul dual la Jurnalism și informare, Științe economice, Inginerie și activități inginerești, Silvicultură și Servicii publice, care este o formă de învățământ cu frecvență.

Totodată, sunt prevăzute și în acest an locuri dedicate candidaților proveniți din familii ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, pentru a facilita accesul acestora la studiile superioare în instituțiile de învățământ superior din țară.

La studii superioare de master se prevede admiterea a 2771 de persoane, cifră care a fost stabilită ținând cont de numărul de absolvenți de la Ciclul I din anul în curs. Pentru prima dată, la concursul locurilor bugetare vor participa doar candidații cu media generală de admitere nu poate fi mai mică decât 7,00.

În același timp, la studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 504 persoane. La fel, în premieră, în Comanda de stat pentru 2026-2027 au fost planificate locuri bugetare la studii superioare de doctorat (Ciclul III). În acest scop, în anul 2026 sunt prevăzute locuri pentru 225 persoane, cu repartizarea pe domenii fundamentale ale științei, culturii și tehnicii.

În acest an, admiterea în universități va începe pe 27 iulie. Cererile vor putea fi depuse pe platforma eadmitere.gov.md.