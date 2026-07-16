Peste 9.000 de consumatori vor rămâne fără curent pe 17 iulie.

Peste 9.000 de consumatori din municipiul Chișinău și din mai multe localități din apropiere vor rămâne temporar fără energie electrică vineri, 17 iulie.

Deconectările vor avea loc în intervalul 08:00–20:00 și sunt legate de lucrări ample la rețelele de înaltă tensiune, au anunțat reprezentanții Premier Energy.

Potrivit companiei, specialiștii vor reconstrui și reconecta liniile electrice aeriene de 110 kV „Chișinău–Sculeni-1” și „Chișinău–Sculeni-2” în zona podului de la Pruncul. Totodată, Moldelectrica va înlocui unul dintre piloni al liniei electrice.

Vor rămâne temporar fără curent 9.098 consumatori din anumite zone ale Chișinăului, precum și locuitorii din Cojușna, Dumbrava, Ghidighici, Sireți, Trușeni, Durlești, Vatra și Strășeni.

Compania a precizat că durata deconectărilor depinde de complexitatea lucrărilor. În acest timp, traficul în zona podului peste râul Bâc va fi organizat pe o singură bandă, fără închiderea totală a drumului.

Consumatorilor li se recomandă să ia din timp măsuri pentru protejarea aparatelor electrice și să-și planifice activitățile care necesită alimentare cu energie electrică. Dacă lucrările se vor încheia mai devreme, alimentarea va fi restabilită fără notificare suplimentară.