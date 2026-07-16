theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
16 Iulie 2026, 18:36
3 503
Copiază linkul
Link copiat

Peste 9.000 de consumatori vor rămâne fără curent pe 17 iulie

Peste 9.000 de consumatori din municipiul Chișinău și din mai multe localități din apropiere vor rămâne temporar fără energie electrică vineri, 17 iulie.

Peste 9.000 de consumatori vor rămâne fără curent pe 17 iulie.
Peste 9.000 de consumatori vor rămâne fără curent pe 17 iulie.

Deconectările vor avea loc în intervalul 08:00–20:00 și sunt legate de lucrări ample la rețelele de înaltă tensiune, au anunțat reprezentanții Premier Energy.

Potrivit companiei, specialiștii vor reconstrui și reconecta liniile electrice aeriene de 110 kV „Chișinău–Sculeni-1” și „Chișinău–Sculeni-2” în zona podului de la Pruncul. Totodată, Moldelectrica va înlocui unul dintre piloni al liniei electrice.

Vor rămâne temporar fără curent 9.098 consumatori din anumite zone ale Chișinăului, precum și locuitorii din Cojușna, Dumbrava, Ghidighici, Sireți, Trușeni, Durlești, Vatra și Strășeni.

Compania a precizat că durata deconectărilor depinde de complexitatea lucrărilor. În acest timp, traficul în zona podului peste râul Bâc va fi organizat pe o singură bandă, fără închiderea totală a drumului.

Consumatorilor li se recomandă să ia din timp măsuri pentru protejarea aparatelor electrice și să-și planifice activitățile care necesită alimentare cu energie electrică. Dacă lucrările se vor încheia mai devreme, alimentarea va fi restabilită fără notificare suplimentară.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici