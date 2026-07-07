Peste 88.000 de apartamente și case din Chișinău sunt nelocuite.

În Republica Moldova au fost înregistrate, în total, 1.601.000 de locuințe. Dintre acestea, 995.000 (62%) erau ocupate, iar 38% erau nelocuite.

La Chișinău, numărul locuințelor ocupate este de 301.942, iar numărul celor vacante nu este precizat, însă, ținând cont de proporția indicată, nu este dificil să se facă estimări aproximative, informează logos-pres.md.

Aceste date au fost publicate de Biroul Național de Statistică pe baza recensământului populației și fondului locativ din 2024.

„Din informațiile anterioare ale BNS se știe că în municipiul Chișinău există în total 390.298 locuințe, prin urmare, 77% dintre acestea sunt ocupate, iar 23% (sau 88.356) sunt vacante”, comentează Marina Solovieva, director de programe la Centrul Independent Expert-Grup. „Acest procent este mai mic decât media pe țară, unde există sate părăsite, dar totuși este destul de mare pentru un oraș cu prețuri ridicate la locuințe și chirii.”

Cele mai multe apartamente vacante sunt în blocurile noi

„Dacă ne uităm la structura locuințelor după perioada de construcție, se observă că cea mai mare parte a apartamentelor vacante se concentrează în blocurile noi”, a remarcat Solovieva. „În clădirile construite între 2016-2024, aproape jumătate sunt vacante — 42% sau 26.732. Acestea sunt fie cele nevândute de către dezvoltatori și agenți, fie cele cumpărate de oameni nu pentru locuit sau închiriere, ci ca mijloc de păstrare a capitalului.”

Expertul se întreabă cum să se distingă un caz de altul. În blocurile vechi (1991-2015) procentul apartamentelor vacante este stabil între 24-26%. Este puțin probabil ca acestea să nu fi fost vândute în atâția ani.

Se poate presupune că și în blocurile noi din 2016-2024 procentul apartamentelor cumpărate și vacante este tot de 25%, iar restul de 17%, adică aproximativ 11.000, sunt apartamente nerezidențiale nevândute.

„Mi se poate obiecta asupra acurateței statisticii”, spune Marina Solovieva. „Deoarece nu toți au fost dispuși să vorbească cu recenzorii, apartamentele ar fi putut fi înregistrate ca vacante. Dar nu este așa. BNS a luat în considerare și informații din surse indirecte.”

Dacă ușa nu a fost deschisă, recenzorul a verificat cu vecinii dacă cineva locuiește în casă. De asemenea, BNS a solicitat date de la furnizorii de energie electrică. Dacă apartamentul a consumat energie electrică în perioada recensământului, se considera că este locuit.

Ce concluzii pot fi trase?

„Cred că statistica privind locuințele vacante corespunde realității sau, mai degrabă, este subestimată decât supraestimată”, rezumă Marina Solovieva.

Motivul creșterii rapide a prețurilor la imobiliare în Chișinău nu este atât lipsa ofertei (în oraș există 88.000 de apartamente și case în care nimeni nu locuiește — adică una din patru locuințe), ci alți factori, subliniază expertul.

Anterior s-a raportat că indicele prețurilor la imobiliare rezidențiale (RPPI), publicat de BNM, se bazează pe prețul de ofertă (adică pe „dorințele” vânzătorilor), nu pe prețul tranzacțiilor reale cu imobiliare, spune expertul. „Dar prețurile stabilite de vânzători nu corespund posibilităților cumpărătorilor. Oferta și cererea nu se întâlnesc la același nivel de preț, ceea ce confirmă numărul redus de tranzacții. Prin urmare, este dificil să se spună ceva despre prețul real de piață al imobiliarelor.”

Lipsa alternativelor pe piața locală de capital

Specialista remarcă separat o pondere mare a apartamentelor vacante în afara pieței. Acestea nu sunt închiriate și nici vândute, deoarece au fost cumpărate pentru păstrarea capitalului, „din lipsă de imaginație și alternative”.

„Cu adevărat, există o problemă cu alternativele investiționale pe piața locală de capital”, constată ea. „Vrei, pui banii într-un depozit bancar cu o rată a dobânzii mai mică decât inflația. Vrei, cumperi titluri de stat, dar nu le poți vinde pe piața secundară înainte de scadență. Pentru amatorii de senzații tari există platforme de crowdfunding. Cam atât, de fapt. Acțiuni ale întreprinderilor pentru retail? Nu s-a auzit. Desigur, poți cumpăra active și în străinătate, dar de obicei omul nostru nu este pregătit pentru asta: nu are nici cunoștințe, nici dorința de a risca. Și atâta timp cât piața noastră de capital va rămâne nedezvoltată, practica investițiilor în cumpărarea de apartamente va continua.”