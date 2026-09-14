Peste 850 de cazuri de boli infecțioase, depistate în Chișinău într-o săptămână.

Săptămâna trecută, la Chișinău au fost înregistrate peste 850 de cazuri de boli infecțioase și alte probleme de sănătate. Numărul acestora a crescut comparativ cu perioada precedentă, când au fost înregistrate 820 de cazuri.

Potrivit raportului prezentat în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, 53% dintre cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 17 ani, iar rata spitalizării a constituit 48,2%, transmite realitatea.md.

Autoritățile municipale menționează că situația epidemiologică corespunde dinamicii sezoniere obișnuite și nu au fost identificate tendințe epidemiologice neobișnuite.

În perioada de raportare au fost înregistrate:

251 de cazuri de afecțiuni intestinale acute, dintre care 55 la copii;

31 de cazuri de infecție enterovirală, față de 37 cu o săptămână mai devreme;

44 de cazuri sporadice de intoxicații alimentare, față de 87 în săptămâna precedentă.

De asemenea, în instituțiile medico-sanitare publice ale municipiului au fost înregistrate 3.562 de adresări la secțiile de urgență, cu 380 mai multe decât în urmă cu o săptămână.

Printre cazurile înregistrate se numără 26 de accidente vasculare cerebrale, 16 cazuri de sindrom coronarian acut, 111 nașteri, 9 cazuri de intoxicație cu medicamente și 165 de adresări pentru bronhopneumonie și pneumonie acută.