Peste 84% dintre locurile din licee au fost ocupate în prima etapă a admiterii.

Peste 11.700 de absolvenți ai gimnaziilor au fost înmatriculați la licee în prima etapă a concursului de admitere din acest an.

Astfel, la nivel național au fost ocupate peste 84% din locurile planificate, iar alte 2.199 de locuri rămân disponibile în a doua etapă de admitere, care se desfășoară până pe 7 august, transmite ipn.md

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cel mai ridicat grad de ocupare a fost înregistrat la profilul real, unde au fost ocupate peste 90% din locuri. În același timp, profilul umanist include cel mai mare număr de elevi admiși — peste șase mii.

Datele MEC arată că, în liceele cu predare în limba română, au fost admiși 8.908 elevi, ceea ce reprezintă 88,28% din locurile disponibile. În instituțiile cu predare în limba rusă, gradul de ocupare este de aproape 77%, iar în liceele cu instruire mixtă — 56,61%.

În liceele urbane au fost admiși 9.382 de elevi, iar în cele rurale — 2.342. Totuși, procentul de ocupare a locurilor s-a dovedit a fi puțin mai ridicat în liceele amplasate în localități rurale.

În campania de admitere din acest an participă 300 de licee. Ministerul Educației recomandă absolvenților care nu au fost admiși în prima etapă sau care doresc să aleagă un alt liceu să participe la a doua etapă a concursului. Informații despre disponibilitatea locurilor pot fi obținute în licee.