Peste 80% dintre angajații Serviciului Vamal sunt mulțumiți de mediul lor de lucru.

Peste 80% dintre angajații Serviciului Vamal al Republicii Moldova au apreciat pozitiv sau foarte bine nivelul de respect și incluziune la locul de muncă, precum și climatul organizațional din perspectiva egalității de gen.

Astfel de rezultate a arătat un sondaj realizat în rândul a 526 de funcționari vamali. Rezultatele studiului privind percepția și atitudinea angajaților Serviciului Vamal față de aspectele egalității de gen au fost prezentate pe 17 septembrie, în cadrul unei ședințe de lucru a instituției, scrie logos-pres.md.

La discuții au participat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, membrii Grupului de coordonare pentru egalitatea de gen și experții proiectului „UE pentru Egalitatea de Gen – Serviciul de Asistență pentru Reforme”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de NIRAS.

Ce a arătat sondajul în rândul angajaților

Studiul a cuprins circa 35% din efectivul Serviciului Vamal. Răspunsurile au fost colectate anonim și confidențial.

Peste 70% dintre respondenți au remarcat existența unor exemple profesionale pozitive în instituție – atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, după care se pot orienta noii angajați.

Aproape 80% dintre participanții la sondaj au apreciat pozitiv asigurarea echității în procesele de luare a deciziilor.

Studiul a analizat, de asemenea, condițiile mediului de muncă, participarea femeilor și bărbaților la luarea deciziilor, accesul la angajare, promovare și formare profesională, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, precum și nivelul de cunoaștere a politicilor și mecanismelor instituționale în domeniul egalității de gen de către angajați.

În urma studiului, experții au remarcat activitatea Serviciului Vamal și eforturile instituționale de formare a unui mediu profesional bazat pe respect, incluziune și șanse egale.

Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că rezultatele obținute reflectă activitatea instituției de consolidare a unei culturi organizaționale bazate pe profesionalism, respect reciproc și principiul meritocrației.

El a confirmat, de asemenea, intenția de a continua dezvoltarea politicilor și practicilor care le asigură femeilor și bărbaților oportunități egale de realizare profesională și dezvoltare în carieră.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate recomandări pentru dezvoltarea în continuare a programelor de leadership și mentorat, consolidarea măsurilor de conciliere a vieții profesionale cu cea personală, precum și desfășurarea unor activități de informare și profesionale.

Serviciul Vamal corelează această activitate cu formarea unui mediu de muncă modern, echitabil și incluziv, precum și cu implementarea Programului național de punere în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU „Femeile, pacea și securitatea” pentru anii 2023–2027.



