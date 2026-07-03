Peste 80 de absolvenți ai Universității de Medicină, repartizați să lucreze în spitalele din Moldova.

Ministerul Sănătății a repartizat 88 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în instituțiile medicale de stat din țară.

Potrivit instituției, acest lucru va permite compensarea parțială a deficitului de personal, în special în spitalele raionale, transmite tvrmoldova.md.

Dintre specialiștii repartizați, 29 au fost pregătiți din bugetul de stat, iar alți 59 – pe bază de contract. Absolvenții vor activa în domeniile asistenței medicale, tehnologiilor radiologice, sănătății publice, optometriei, fiziokinetoterapiei și reabilitării.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că asigurarea sistemului medical cu cadre calificate rămâne una dintre prioritățile instituției. Potrivit acestuia, autoritățile speră că tinerii specialiști vor începe activitatea profesională în instituțiile medicale din Moldova și vor contribui la dezvoltarea sistemului de sănătate.

Ministerul a menționat că repartizarea are ca scop reducerea deficitului de personal medical, resimțit cel mai acut în instituțiile publice din raioanele țării.