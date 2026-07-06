Peste 78.000 de moldoveni trăiesc cu tulburări mintale severe.

Ministerul Sănătății, cu sprijinul Guvernului Elveției, prin proiectul MENSANA, a lansat campania "O parte din mine".

Aceasta își propune să reducă stigmatizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală și să încurajeze adresarea timpurie la specialiști.

Despre inițiativă au discutat, în cadrul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova, managerul local al proiectului MENSANA, Victoria Condrat, și directorul interimar al Spitalului Clinic de Psihiatrie, Andrei Eșanu.

Potrivit organizatorilor, campania transmite mesajul că un diagnostic de sănătate mintală nu definește o persoană, ci reprezintă doar o parte a vieții acesteia.

„O problemă de sănătate mintală este doar un diagnostic, nu mă reprezintă ca personalitate. În spatele diagnosticului rămâne aceeași persoană, cu talente, aspirații și capacitatea de a se recupera", a explicat Victoria Condrat.

Reprezentanții proiectului susțin că stigma și discriminarea îi determină pe mulți oameni să evite consultul de specialitate, de teama reacției celor din jur sau a consecințelor asupra vieții profesionale și personale.

Directorul interimar al Spitalului Clinic de Psihiatrie, Andrei Eșanu, a precizat că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 78.000 de persoane cu probleme severe de sănătate mintală, însă numărul real este probabil mai mare, întrucât multe persoane nu solicită ajutor.

Specialiștii au subliniat că probleme precum depresia, anxietatea, tulburarea bipolară sau schizofrenia trebuie tratate la fel ca orice altă afecțiune medicală și nu ar trebui să fie un motiv de discriminare.

Campania se adresează întregii societăți și promovează empatia, sprijinul și înțelegerea față de persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Totodată, autoritățile îi încurajează pe cei care simt că nu mai pot face față dificultăților emoționale să solicite ajutor cât mai devreme, amintind că serviciile oferite în Centrele Comunitare de Sănătate Mintală sunt gratuite și accesibile.

Potrivit inițiatorilor, schimbarea atitudinii față de sănătatea mintală este un proces de durată, însă astfel de campanii contribuie la reducerea prejudecăților și la încurajarea persoanelor afectate să ceară sprijin fără teamă.