Peste 770 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară.

Un număr de 773 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară, într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale.

Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale.

Potrivit Cancelariei de Stat, raionul Călărași deține prima poziție în topul reconfigurării teritoriale, cu un număr de 16 localități care au inițiat fuziunea în jurul centrului raional, formând un cluster cu o populație totală de peste 26.000 de locuitori. Clasamentul este urmat de raionul Ungheni – cu 9 localități (peste 42.000 de locuitori), Edineț și Rezina – cu câte 8 localități fiecare, transmite moldpres.md.

La polul opus, raioanele Anenii Noi, Ialoveni și Soroca înregistrează în prezent câte o singură localitate aflată în proces de unire cu centrul raional. Datele mai arată că în raionul Leova, trei din cele patru localități incluse în grafic s-au amalgamat deja pe parcursul anului 2025.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că procesul de amalgamare are loc pe bază voluntară, ceea ce face ca fiecare experiență să fie diferită. Totodată, secretarul general al Guvernului a mulțumit tuturor aleșilor locali pentru responsabilitate și curajul de a-și asuma acest pas important pentru dezvoltarea comunităților.

„În prezent, 773 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre acestea, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. Procesul are loc pe bază voluntară, ceea ce face ca fiecare experiență să fie diferită. Situația este una dinamică și până la sfârșitul lunii iulie vor fi înregistrate noi evoluții. Mulțumim tuturor aleșilor locali pentru responsabilitate și curajul de a-și asuma acest pas important pentru dezvoltarea comunităților”, a afirmat Alexei Buzu.