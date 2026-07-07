Peste 7.000 de cazuri de muncă ilegală, înregistrate în Moldova de la începutul anului 2026.

De la începutul anului 2026, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat în Moldova peste 7.000 de persoane care au muncit fără contract de muncă oficial.

Cel mai mare număr de încălcări a fost înregistrat în agricultură, construcții, sectorul HoReCa și comerț, transmite moldova1.md.

Potrivit inspectoratului, doar în perioada 22-26 iunie au fost verificați 42 de angajatori. În urma controalelor au fost depistați 937 de angajați fără contract oficial de muncă.

După recomandările inspectorilor, 825 de persoane și-au legalizat raporturile de muncă și au obținut acces la garanțiile de muncă și sociale prevăzute de legislație.

Inspectoratul de Stat al Muncii menționează că, în ciuda rezultatelor pozitive ale controalelor, problema muncii nedeclarate rămâne actuală. În 2025, inspectoratul a identificat peste 8.000 de persoane care lucrau fără contract individual de muncă, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost ulterior angajate oficial.

Instituția subliniază că munca nedeclarată încalcă drepturile angajaților, creează concurență neloială între angajatori și conduce la pierderi pentru bugetul de stat din cauza neplății taxelor și contribuțiilor sociale.

Inspectoratul de Stat al Muncii a declarat că va continua controalele și campaniile de informare, îndemnând angajatorii să înregistreze raporturile de muncă conform cerințelor legii.

Reamintim că, în mai 2025, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Național pentru Muncă Decentă pe anii 2025–2027, care vizează crearea unor locuri de muncă sigure și bine plătite, precum și creșterea productivității economiei.